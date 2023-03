Another Fisherman's Tale, trailer del gameplay per l'avventura in arrivo su PS VR2, PC e Quest 2

Another Fisherman's Tale è stato presentato al Future Games Show con un trailer del gameplay che mostra in azione le meccaniche dell'avventura, in uscita nel corso del secondo trimestre di quest'anno su PlayStation VR 2, PC e Meta Quest 2.

Sequel dell'acclamato A Fisherman's Tale, che nel 2019 ha ricevuto numerosi premi, il gioco racconterà un nuovo, emozionante capitolo della storia di Bob the Fisherman, che attraverso una serie di puzzle sarà impegnato a ricostruire il proprio io.

Stavolta sarà il corpo del giocatore a rappresentare il rompicapo principale da risolvere, dunque ci troveremo di fronte a un gameplay non convenzionale, in cui dovremo smantellare e ricostruire la nostra forma in-game vestendo i panni di Nina, la figlia del protagonista originale.

Nell'ambito di una campagna della durata di 5-6 ore, vedremo la ragazzina ripercorrere le storie di Bob attraverso appunti, modelli e fotografie del suo passato, che fungeranno da trampolino per tuffarci all'interno di ricostruzioni puramente fantasiose di quei racconti.

Per completare l'avventura dovremo staccare parti del nostro corpo e controllarle a distanza, ad esempio lanciare una mano e farla strisciare per raccogliere un oggetto, spostare la testa per ottenere un angolo di visione differente e agganciare al nostro corpo nuovi componenti per ottenere abilità inedite.