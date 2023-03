Men of War 2 annunciato con un trailer al Future Games Show, prova multiplayer aperta

Men of War 2 è stato annunciato e mostrato con un primo trailer nel corso del Future Games Show di primavera 2023, nuovo capitolo nella serie di strategici ad ambientazione bellica basato sulla Seconda Guerra Mondiale.

Potete conoscerlo meglio leggendo il nostro provato di Men of War 2, pubblicato proprio nelle ore scorse in occasione del primo test tecnico messo a disposizione da Fulqrum Publishing e Best Way per poter provare il multiplayer del gioco ancora in fase preliminare.

Il test sarà attivo dal 23 al 27 marzo e consente di provare quattro modalità multiplayer delle sette che saranno presenti nella versione definitiva del gioco.

Queste sono le seguenti:

Combat - guerra totale tra due squadre sulla mappa alla ricerca della distruzione altrui

Assault Zone - testa a testa tra giocatori per catturare e controllare punti d'interesse sulla mappa

Front Line - una nuova modalità strategica che si incentra sull'uso della fanteria per spingere la linea del fronte in territorio nemico

Incursion - una modalità multiplayer asimmetrica che richiede a un team di catturare alcune zone evidenziate sotto il controllo della squadra nemica

Al lancio, Men of War 2 conterrà 22 mappe multiplayer, di cui cinque sono visibili anche nella versione di test tecnico. Per poter partecipare a questa versione di prova bisogna registrarsi presso la pagina ufficiale Steam del gioco e richiedere l'accesso al test tecnico, che può avvenire successivamente dopo l'approvazione da parte degli sviluppatori.