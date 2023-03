Viewfinder: nuovo trailer per l'avventura a puzzle in prima persona per PS5 e PC

In occasione del Future Games Show di primavera 2023 è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer anche Viewfinder, particolare avventura a puzzle in prima persona per PS5 e PC da parte degli sviluppatori Sad Owl Studios e del publisher Thunderful.

Viewfinder è un'esclusiva console su PS5, con supporto specifico per PlayStation VR2, che ovviamente amplifica le potenzialità di immedesimazione in questo particolare mondo rappresentato in soggettiva.

Annunciato con un trailer ai TGA 2022, Viewfinder è tornato a mostrarsi la notte scorsa con il video riportato qui sopra.

Si tratta di un puzzle game in prima persona, con enigmi incentrati soprattutto sulle inquadratura, i punti di vista e i giochi di prospettiva, con i giocatori che si ritrovano a viaggiare attraverso varie opere d'arte tra dipinti e luoghi particolari, risolvendo numerosi puzzle.

In maniera simile a quanto accadeva in parte anche in The Witness, Viewfinder si basa sulla percezione e i suoi possibili inganni, sulle illusioni ottiche e sulla capacità di ridefinire la realtà e rimodellare il mondo circostante in base al punto di vista e all'inquadratura attraverso una fotocamera.

In questo caso, l'uso della macchina fotografica risulta fondamentale nel gameplay, perché la soluzione degli enigmi passa attraverso le foto e la realtà filtrata attraverso l'otturatore della macchina, in una continua rielaborazione del mondo circostante in maniera attiva, che spinge al pensiero laterale e alle idee fuori dagli schemi. Il gioco non ha ancora una data d'uscita precisa ma è atteso per il 2023 su PC e PS5.