L'Apple MacBook Air 13 con chip M3 (2024) è al prezzo più basso di sempre su Amazon

Oggi è il primo giorno della Festa delle Offerte Prime di Amazon, con tante promozioni esclusive per gli abbonati ma ci sono anche promozioni valide per tutti. Ad esempio, abbiamo modo di vedere che l'Apple MacBook Air 13 con chip M3 (2024) è ora a un ottimo prezzo. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre e non dovete essere abbonati a Prime per poter usufruire della promozione. Il laptop è venduto e spedito da Amazon.