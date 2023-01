Apple: gli occhiali per AR sono stati messi da parte per dei "problemi tecnologici", per Bloomberg

Secondo un nuovo report condiviso da Bloomberg, Apple starebbe affrontando varie "sfide tecnologiche" nella realizzazione degli occhiali per realtà aumentata. La compagnia ha quindi rallentato gli sforzi in tale direzione e sta dando maggiore priorità alla realizzazione di headset per mixed reality.

Bloomberg afferma che Apple aveva già in precedenza spostato il periodo di uscita dal 2023 al 2025 per gli occhiali di realtà aumentata, ma ora questi sono stati messi in secondo piano e non vi è più un anno di riferimento.

Per quanto riguarda l'headset, Apple avrebbe intenzione di proporre un visore da 3.000 dollari con un hardware VR dedicato e CPU M2 simili a quelle di MacBook Pro e Mac Mini.

Ci dovrebbe invece essere una versione più economica con hardware pari a quello di un iPhone in arrivo nel 2024 o 2025, secondo il report, con un prezzo vicino al 1.500 dollari, ovvero non troppo lontano da quello di Meta Quest Pro. In precedente, Bloomberg ha svelato l'esistenza di marchi registrati Reality Pro e Reality One, che dovrebbero essere quindi i nomi dei due visori.