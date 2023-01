Offerte eBay: Forspoken, preordine ancora in sconto per la versione PS5

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per il preordine di Forspoken: il prezzo attuale è 64.99€, invece di 79.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il venditore è gamesemovieshop, con il 96.8% di feedback positivo. Il pagamento è possibile con PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay. La spedizione è gratuita. Questa versione del gioco è EU, ovvero confezione in inglese e testi in italiano. Il prezzo di questo preordine è aumentato rispetto ad alcune settimane fa, quindi non conviene aspettare oltre se non si vuole perdere anche questa occasione.

Forspoken è il gioco di ruolo d'azione open world di Square Enix, in arrivo il 24 gennaio 2023 su PS5 e PC. Noi prenderemo il controllo di Frey, una giovane donna che vive a New York e che viene trasportata da Athia, un mondo magico nel quale una strana corruzione sta trasformando animali e persone in mostri. A capo di questo mondo vi sono le Tanta, delle matriarche divenute malvagie. Frey dispone di varie magie elementali e di grandi capacità di parkour per esplorare in modo rapido un ampio mondo di gioco.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Frey può usare vari poteri magici

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.