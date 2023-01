A Plague Tale: Requiem, una nuova patch abilita le ombre in ray tracing su PC

Una nuova patch rilasciata da Asobo Studio per A Plague Tale: Requiem su PC abilita le ombre in ray tracing, di fatto migliorando la definizione di queste a fronte di un impatto che sembra non essere particolarmente negativo sulle prestazioni.

Secondo quanto riportato da WccfTech, la nuova patch in questione abilita l'opzione "raytraced shadow", consentendo così di sfruttare il ray tracing per la visualizzazione delle ombre nel gioco, risultando in una migliore definizione e gestione di queste, almeno con schede grafiche in grado di supportarlo.

È vero che la patch è stata testata dal sito con una GPU RTX 4090, dunque non proprio una scheda alla portata di tutti, ma i risultati sembrano molto interessanti, con un miglioramento generale nella qualità dell'immagine dovuta a un incremento della definizione per quanto riguarda le ombre.

Sul fronte del dispendio di risorse, sembra che l'opzione grafica non sia eccessivamente esosa, anche se la fonte in questione ha rilevato un possibile calo del 15% o 20% dei frame al secondo nelle fasi più impegnative, ma ovviamente con una configurazione di prova del genere significa che in molti altri casi potrebbe invece avere effetti molto più negativi.

In ogni caso, il miglioramento emerge anche utilizzando il DLSS attivato, cosa che dovrebbe aiutare a trovare un giusto bilanciamento tra la qualità dell'immagine anche attraverso le ombre in ray tracing e le performance del gioco su diverse configurazioni. Per il resto, potete conoscere meglio il gioco leggendo la nostra recensione di A Plague Tale: Requiem.