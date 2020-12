Arizona Sunshine: l'aggiornamento gratuito "Trailer Park" disponibile

Vertigo Games e Jaywalkers Interactive hanno annunciato l'arrivo dell'aggiornamento gratuito Trailer Park per Arizona Sunshine, uno dei titoli più belli tra quelli disponibili per visori VR. Molti i nuovi contenuti: una nuova mappa in modalità orda all'apocalisse zombi VR.

Ambientata in una delle location della campagna più avanzate di Arizona Sunshine, la mappa di Trailer Park è un aggiornamento di contenuto completamente nuovo per la popolare modalità orda multiplayer, dove fino a 4 sopravvissuti si uniscono in cooperativa per respingere ondate di non morti arrabbiati il più a lungo possibile. Vertigo Games rende contemporaneamente disponibile anche una beta per PC VR per la mappa di Trailer Park su Steam, ora accessibile a tutti i possessori di Arizona Sunshine.

La mappa della modalità orda di Trailer Park trasporterà fino a quattro giocatori in un'area chiusa e ambientata in un luogo sgangherato pieno di vecchie catapecchie trasandate. Raduna i tuoi compagni sopravvissuti e guardatevi le spalle a vicenda mentre raccogliete preziosi bottini ed esplorate i vicoli in una mappa con molti posti dove nascondersi ... Resta in piedi contro ondate dopo ondate di non morti il più a lungo possibile.

Arizona Sunshine è uno sparatutto in prima persona realizzato esclusivamente per la realtà virtuale che ti immerge in un'America del sud-ovest post-apocalittica invasa dagli zombi. Muoviti senza restrizioni mentre affronti orde di zombi in una serie di enormi ambienti del sud-ovest americano, tra cui insidiosi canyon e profonde miniere oscure. Gestisci le armi con movimenti reali e affronta i non morti con un massimo di tre amici in multiplayer cooperativo online. Grazie ad ambienti distruttibili, mutilazioni di zombi ed esperienze cinematografiche avvincenti, Arizona Sunshine offre un realismo VR unico. Rimettere a riposo i non morti è più emozionante e soddisfacente che mai.