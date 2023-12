Armored Core 6: Fires of Rubicon, l'update Ranked Matchmaking ha data d'uscita e trailer

Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato il prossimo arrivo dell'update Ranked Matchmaking per Armored Core 6: Fires of Rubicon, che come dice il nome si incentra soprattutto sull'introduzione del matchmaking classificato, con data d'uscita comunicata attraverso il nuovo trailer dedicato.

L'aggiornamento in questione verrà distribuito il 19 dicembre 2023, ovvero domani, portando con sé una buona dose di novità per la sezione multiplayer dell'action RPG fantascientifico di FromSoftware, come vediamo nel trailer.

Il video mostra diversi contenuti in arrivo con questo update, caratterizzato da aggiunge tutte volte al multiplayer classificato.

Si tratta di introduzioni che puntano ad ampliare in maniera sostanziale le dimensioni del multiplayer, rendendolo peraltro più appetibile a chi ha intenzione di lanciarsi nella competizione serrata e proponendo un sistema di personalizzazione più esteso.