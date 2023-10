Assassin's Creed Nexus VR, nuovo video diario dedicato al gameplay

Assassin's Creed Nexus VR si mostra con un nuovo video diario, dedicato in questo caso al gameplay dell'interessante avventura in realtà virtuale, in arrivo il 16 novembre su Meta Quest 2, Meta Quest Pro e Meta Quest 3.

Dopo il trailer con i tre personaggi di Assassin's Creed Nexus VR, che come sappiamo saranno Ezio, Connor e Kassandra, nel filmato gli sviluppatori parlano delle meccaniche che andranno a regolare l'esperienza.