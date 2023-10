Redfall: Digital Foundry promuove la patch dei 60 fps su Xbox, ma non basta a redimere il gioco

Digital Foundry ha pubblicato un nuova video analisi con protagonista con Redfall focalizzata sui cambiamenti apportati con l'arrivo del ricco aggiornamento 1.2, che come forse saprete ha aggiunto la tanto attesa modalità Performance a 60 fps. Il verdetto è assolutamente positivo, per quanto secondo i tech enthusiast non basta a risollevare il gioco, a loro avviso affetto da problemi ben più gravi di quelli relativi alle prestazioni.

Grazie alla sopracitata patch, ora Redfall ha due modalità grafiche su Xbox Series X, quella Quality bloccata a 30 fps e 4K nativo e quella Performance a 60 fps con risoluzione 4K upscalata dai 1080p tramite FSR. Nonostante le differenze in termini di risoluzione le differenze a livello visivo sono minime e difficili da notare a occhio nudo, con dettagli come risoluzione delle ombre, densità del fogliame e draw distance fondamentalmente alla pari.

La modalità migliore dunque è senza dubbio quella Performance per via del framerate raddoppiato e stabile in quasi tutte le occasione. Ci sono comunque buone notizie anche per chi preferisse quella a 30 fps, che ora offre prestazioni granitiche, laddove al lancio era possibile notare cali durante gli spostamenti nell'open world.

Su Xbox Series S invece sono necessari ovviamente dei sacrifici per via della minore potenza della console, in primis per quanto riguarda la risoluzione, che è di 1440p upscalata da 972p in modalità Quality e da 720p per quella Performance. Anche in questo caso le differenze tra i due preset sono minimi.