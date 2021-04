Assetto Corsa è il modo migliore per scoprire il circuito di Miami di F1 in anteprima

Nell'attesa di vederlo all'interno del nuovo gioco di Formula 1 creato da Codemasters sotto l'etichetta Electronic Arts, l'organizzazione del Circus ha deciso di mostrare in anteprima il nuovo circuito di Miami, meglio conosciuto come il GP della Florida, attraverso Assetto Corsa.

La simulazione italiana, Kunos Simulazioni e 505 Games sono entrambe realtà nostrane, è stata scelta per mostrare al grande pubblico in anteprima un circuito al debutto nel campionato mondiale. Tutto ciò e possibile grazie al supporto delle mod, che hanno anticipato i classici processi di digitalizzazione dei circuiti. Grazie al lavoro degli appassionati si perde un po' in precisione e fedeltà grafica, ma è possibile cominciare a girare su di un tracciato come quello di Miami prime del tempo.