Xbox Series X|S: Battlefield, Titanfall e Mirror's Edge a 120 fps analizzati in video

Xbox Series X|S hanno ricevuto di recente una nuova mandata di ottimizzazioni a 120 fps per vari giochi del proprio catalogo con l'FPS Boost e Digital Foundry ha effettuato in queste ore una nuova analisi in video su alcuni di questi titoli nella nuova modalità, in particolare Battlefield 1-4-5, Titanfall 1-2 e Mirror's Edge Catalyst.

Abbiamo visto qualche giorno fa l'FPS Boost applicato ai giochi EA Play, ma anche altri titoli hanno ricevuto il trattamento in questione e questo video di Digital Foundry consente di avere un'idea di come funzioni questi giochi con la modalità grafica incrementata in tal modo. Come è noto, in certi casi l'incremento del frame-rate determina una riduzione della risoluzione in alcuni giochi, in ogni caso è possibile attivare o disattivare l'opzione FPS Boost direttamente dal menù contestuale di Xbox Series X|S.

In base a quanto è possibile vedere nel video, quasi tutti i giochi girano praticamente fissi a 120 fps stabili, tranne Battlefield 4 che mostra alcuni cali in certi frangenti, più pronunciati su Xbox Series S. Al di là di questo caso, gli altri titoli subiscono un incremento di performance veramente impressionante, pur a fronte di una riduzione di risoluzione rispetto al 4K.

Si tratta dunque di scegliere se prediligere questa modalità o rimanere con quella standard a risoluzione più alta ma frame-rate più basso. In ogni caso, i risultati nell'applicazione del sistema sembrano molto soddisfacenti in base anche alle rilevazioni effettuate da Digital Foundry. Peraltro bisogna ricordare che l'FPS Boost è una soluzione tecnologica praticamente automatica, ovvero non richiede l'intervento degli sviluppatori ma viene effettuata direttamente da Microsoft, previo consenso con gli autori dei giochi, attraverso lo sfruttamento delle potenzialità hardware di Xbox Series X|S.

In precedenza, il sistema era stato applicato a Dishonored, Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 e Prey, tra gli altri.