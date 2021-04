Qualifiche UEFA EURO 2021 PES: la eNazionale è alla ricerca del pass per l’Europeo

Lunedì 26 aprile, dalle 17 alle 22, la eNazionale di eFootball PES 2021 torna finalmente il campo. A distanza di qualche settimana dal girone di andata, infatti, gli azzurri scenderanno in campo per strappare il pass per l'Europeo. L'obiettivo è quello di superare indenni le qualifiche UEFA EURO 2021.

La nostra nazionale, composta da Nicola 'nicaldan' Lillo, Alfonso 'AlonsoGrayFox' Mereu, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e Raffaele 'Rafinter934' Pagliuca, ha chiuso il girone d'andata al secondo posto, dietro solo al Portogallo, ancora imbattuto. Contro i lusitani, quindi, ci sarà un solo risultato utile: la vittoria. Solo le 10 vincitrici dei gironi, infatti, si qualificheranno direttamente alla fase finale.

Le 10 seconde classificate verranno suddivise in due gironi da 5 squadre, con le prime 3 classificate di ciascun girone che accederanno alla fase finale che si terrà il 9 e 10 luglio a Londra. Gli Azzurri 'scenderanno in campo' presso il TIM Space di via Magolfa a Milano e le gare saranno trasmesse dalle ore 16.45 in live streaming nel player video qui sotto:

Al termine della gara seguiremo l'interessantissimo progetto di Machete Gaming e della McDelivery GGang. Si terranno i provini per cercare le giocatrici di Apex Legends, un evento presentato da Hell Raton e Syphervs (la coach del team).

Un evento storico per l'esport italiano, non mancate!