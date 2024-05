ASUS ROG Ally X: specifiche tecniche confermate da un leak, con RAM e batteria migliorate

Le novità emerse in precedenza per l'ASUS ROG Ally X sono praticamente ufficiali a questo punto, considerando che le caratteristiche come RAM e batteria migliorate sono emerse chiaramente in un documento trapelato online e riportato da VideoCardz.com.

Non ci sono particolari novità rispetto alla voce di corridoio precedente su RAM e batteria di ROG Ally X, tranne qualche dettaglio aggiuntivo che consente di avere una visione più precisa di questa versione migliorata del dispositivo ASUS, che verrà poi presentato più nel dettaglio al Computex 2024.

In particolare, si parla di 24 GB di RAM di tipo LPDDR5X-7500 e di una batteria da 80 Wh, dunque superiore del doppio rispetto alla batteria da 40 Wh presente nella versione originale del ROG Ally, cosa che dovrebbe consentire un'autonomia decisamente ampliata.