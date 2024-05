Dragon Ball Xenoverse 2 è ora disponibile per PS5 e Xbox Series X|S, con il DLC Future Saga

Bandai Namco segnala che da oggi, come da programma, Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile anche per PS5 e Xbox Series X|S, attraverso un importante aggiornamento che rende compatibile il gioco con le piattaforme di attuale generazione, finalmente, che giunge insieme all'avvio del DLC Future Saga.

L'update è disponibile da oggi, 24 maggio, insieme al nuovo DLC Future Saga Chapter 1, già presentato nei giorni scorsi e destinato a rappresentare l'inizio di una nuova serie di contenuti per questo capitolo praticamente immortale della serie.

In effetti, Dragon Ball Xenoverse 2 è emerso come uno dei videogiochi di Dragon Ball di maggior successo di tutti i tempi per Bandai Namco, con oltre 10 milioni di copie vendute in 7 anni di carriera.