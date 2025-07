Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack annunciato con un trailer e un periodo di uscita

Si tratta di edizioni Deluxe dei tre titoli in questione, contenenti alcuni elementi aggiuntivi come nuovi personaggi giocabili, nuovi elementi della storia e altre caratteristiche.

Le edizioni Deluxe tutte insieme

Ulteriori dettagli su Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack verranno poi comunicati durante una presentazione specifica che è stata pianificata da Koei Tecmo per il 4 agosto, giorno nel quale verranno dunque specificate altre informazioni sulla raccolta.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout è uscito originariamente nel 2019, mettendo in scena il tipico gameplay caratterizzato da elementi da gioco di ruolo e crafting, con l'alchimia che rappresenta sempre una caratteristica fondamentale del gameplay.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, uscito nel 2021, è il seguito diretto, con una nuova storia e alcuni ampliamenti applicati al gameplay e alle caratteristiche del gioco. Infine, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key è la terza parte della trilogia dedicata a Ryza, arrivato nel 2023.

Le edizioni Deluxe comprendono elementi aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente storia e gameplay, rendendo questa raccolta la forma definitiva per i tre capitoli della serie, come proposta utile sia per i neofiti che per i grandi appassionati.

Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack arriverà nel 2025 su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, in attesa di conoscere una data di uscita più precisa.