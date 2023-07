Atlas Fallen: un nuovo trailer mostra le opzioni di personalizzazione, armature e trasmogrificazione

Focus Entertainment e gli sviluppatori di Deck13 hanno pubblicato un nuovo trailer di Atlas Fallen, dedicato alle opzioni per la personalizzazione del nostro avatar virtuale.

Come possiamo vedere nel filmato i giocatori potranno personalizzare l'armatura del protagonista da cima a fondo, dai pezzi di equipaggiamento ai materiali dei tessuti, dai colori agli accessori ornamentali, con numerose opzioni e potenzialmente combinazioni infinite.

In tutto ciò non dovrete preoccuparvi neppure preoccuparvi di dover sacrificare l'estetica in virtù delle statistiche o viceversa, in quanto Atlas Fallen avrà un sistema di trasmogrificazione, che permette dunque di cambiare l'aspetto di qualsiasi pezzo equipaggiamento con un altro in nostro possesso senza modificarne le proprietà.