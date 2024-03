Auricolari Google Pixel Buds A-Series in forte sconto per la Festa delle Offerte di Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è iniziata e sono ora disponibili tantissime promozioni molto interessanti, in molteplici categorie di prodotti. Ad esempio, vi segnaliamo che gli auricolari Google Pixel Buds A-Series sono ora in sconto a 69€, rispetto a un prezzo consigliato di 109.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre su Amazon Italia e il prodotto è venduto e spedito direttamente dal gigante dell'e-commerce.

Google Pixel Buds A-Series

Google Pixel Buds A-Series

Gli auricolari Google Pixel Buds A-Series dispongono di altoparlanti con driver dinamici da 12 mm che promettono un audio di alta qualità. Il suono viene adattato in base al luogo in cui ci troviamo e a seconda del livello di rumore grazie alla funzionalità Suono adattivo. Supporta inoltre l'assistente Google: basta dire "Hey Google" per richiedere l'attivazione della musica, la lettura delle notifiche e altre funzioni.

La batteria promette 5 ore di ascolto con una carica: usando la custodia si ottengono fino a 24 ore di ascolto totali. Gli auricolari sono resistenti al sudore. Si ricaricano con un cavo USB-C. Include tre taglie e anche l'arco stabilizzatore.