L'autore di It Takes Two e A Way Out sta suggerendo quando è in arrivo l'annuncio del suo nuovo gioco?

Sono passati più di tre anni da quanto Hazelight Studios ha pubblicato It Take Two, l'avventura cooperativa capitanata da Josef Fares . Quando avremo modo di scoprire qualcosa sul prossimo progetto del team?

Il post di Fares e cosa potrebbe significare

Come potete vedere qui sotto, Fares ha condiviso una fotografia che lo mostra insieme a Geoff Keighley mentre fanno il dito medio alla fotocamera. Si tratta di un riferimento alla famosa sequenza dei The Game Awards durante la quale Fares ha presentato A Way Out (che ha da poco festeggiato un nuovo traguardo di vendite) e ha mandato a insultato gli Oscar. Il tweet è accompagnato dalla scritto: "Belle cose accadranno quest'anno" con una emoji di un occhiolino.

Ora, tecnicamente questo post non ci dice nulla di certo e chiaro, ma non è difficile leggere tra le righe e capire cosa sta accadendo. La presenza di Keighley significa che a uno dei suoi eventi sarà presentato qualcosa di legato a Fares e quel qualcosa è probabilmente il suo nuovo gioco.

Il "quando" non è sicuro, visto che potrebbe trattarsi della Opening Night Live della Gamescom così come dei The Game Awards di fine anno. Difficile dirlo con certezza, ma speriamo ovviamente che l'annuncio sia previsto per agosto.

Ripetiamo che si tratta di speculazioni per il momento ed è possibile che in realtà non ci sia nulla di nuovo in arrivo o che, molto semplicemente, alla fine l'annuncio venga rimandato per problemi interni.