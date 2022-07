Baldur's Gate: Dark Alliance II disponibile da oggi

Baldur's Gate: Dark Alliance II per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch è disponibile da oggi,l 20 luglio 2022. Gli appassionati di questa deviazione action della serie Baldur's Gate ne saranno sicuramente felici.

Per chi non lo conoscesse, si tratta dell'edizione rimasterizzata di un gioco di ruolo d'azione ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons, uscito originariamente in epoca PS2. È possibile acquistarlo per 29,99€ e include doppiaggio e sottotitoli in italiano.

È possibile giocarci da soli o in compagnia. Leggiamo la descrizione ufficiale per altri dettagli e per conoscere le caratteristiche principali del titolo:

Il male indicibile è tornato nella leggendaria città di Baldur's Gate. Una chiamata per gli avventurieri risuona attraverso la terra merlata. Astuti guerrieri e audaci utilizzatori di magia sono disperatamente necessari per reclamare Baldur's Gate da un'oscura stregoneria che minaccia tutti sul suo cammino.