Minecraft Legends, un video racconta la creazione del gioco e varie caratteristiche

Minecraft Legends è protagonista di un nuovo video diario da parte degli sviluppatori, che con questo raccontano qualcosa dell'idea alla base del progetto e di come il gioco sia stato costruito, tra Mojang e Blackbird Interactive.

Come abbiamo visto durante l'Xbox & Bethesda Showcase di giugno, Minecraft Legends è uno strategico in tempo reale costruito all'interno del mondo del celebre gioco Mojang. Ne riprende dunque le regole fondamentali e le caratteristiche che conosciamo bene, ma reinterpreta il tutto sullo stile dello strategico.

Si tratta dunque di un'altra digressione di Minecraft in un ambito videoludico differente, come abbiamo visto in precedenza anche con Minecraft Dungeons, in questo caso concentrandosi sulla costruzioni di basi e strutture, il controllo di unità, la raccolta e gestione di risorse e i combattimenti.

In questo video dietro le scene possiamo conoscere più da vicino i protagonisti di questo progetto e scoprire come l'idea sia stata elaborata inizialmente fino alla costruzione del gioco che abbiamo visto in video. Da notare, peraltro, come il trailer di presentazione di Minecraft Legends sia emerso come il più visto in assoluto dall'Xbox & Bethesda Showcase.