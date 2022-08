BenQ: prezzo e dettagli sui monitor MOBIUZ EX480UZ, EX270M ed EX270QM

BenQ ha portato a Colonia, alla Gamescom 2022, nuovi modelli di monitor della linea MOBIUZ: EX480UZ, EX270M ed EX270QM. I preordini saranno aperti tra settembre e ottobre 2022. I prezzi dei tre modelli sono:

BenQ MOBIUZ EX480UZ: €1.999

BenQ MOBIUZ EX270M: €399

BenQ MOBIUZ EX270QM: €799

L'EX480UZ è il primo monitor da gaming di BenQ con pannello OLED, 48 pollici, risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, tempo di risposta ultra veloce di 0,1 ms, con colori a 10 bit e True Black HDR 400. Questo modello è dotato anche di FreeSync Premium e di HDRi, una tecnologia esclusiva di BenQ, nonché di switch KVM, Scenario Mapping con telecomando, Light Tuner e altoparlanti treVolo.

BenQ MOBIUZ EX480UZ

I monitor MOBIUZ EX270M ed EX270QM sono i primi a offrire 240Hz e un tempo GtG di solo 1ms. Il modello EX270M è dotato di display FHD da 27 pollici e pannello IPS, oltre a un impianto stereo treVolo due canali 2.1 e un subwoofer da 5W.

BenQ MOBIUZ EX270M

Il modello EX270QM offre un display QHD da 27 pollici e un pannello IPS con certificazione VESA HDR600. Inoltre, la connettività HDMI 2.1 garantisce la compatibilità al VRR (Variable Refresh Rate), tecnologoia che mira offrire una giocabilità fluida, senza effetti di tearing. Sia l'EX270QM che l'EX270M sono dotati di Scenario Mapping, telecomando e Light Tuner.

BenQ MOBIUZ EX270QM

Tutti i monitor BenQ vantano la tecnologia Eye-Care, leader del settore, che offre una visione senza sfarfallio e a bassa emissione di luce blu per evitare fastidi alla vista, anche per lunghe sessioni di gioco. Tutti i monitor sono dotati di supporti con altezza regolabile per assicurare sempre il massimo comfort.