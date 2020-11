Black Friday 2020 Amazon, Nikon D610 fotocamera reflex digitale in offerta

Nikon D610, l'apprezzata fotocamera reflex digitale, è disponibile su Amazon in offerta lampo con il solo corpo, nell'ambito delle promozioni per il Black Friday 2020, a soli 499 euro anziché 1.350,82.

Il risparmio è insomma straordinario per questa eccellente reflex digitale, caratterizzata da un sensore da 24,7 megapixel, zoom ottico 3X, schermo LCD da 3,2 pollici e connettività HDMI e USB.

La fotocamera D610 offre la vera potenza della fotografia a pieno formato. La tecnologia Nikon professionale di questa potente SLR digitale garantisce una qualità dell'immagine che solo il formato FX è in grado di offrire.

Il sensore in formato FX da 24,3 megapixel cattura tutti i dettagli con una nitidezza estremamente realistica, garantendo foto brillanti, ricchezza di colori e fluidi filmati Full HD.

È possibile ottenere scatti nitidi di un'azione in corso alla velocità di sei fotogrammi al secondo mentre il nuovo modo sequenza Scatto silenzioso di Nikon consente di scattare con una silenziosità quasi totale: perfetto per gli scatti naturalistici.

In grado di resistere a qualsiasi condizione climatica, la fotocamera D610 è ideale per qualsiasi ambiente naturale e consente di condividere tutto lo splendore delle immagini su uno smart device tramite l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili di Nikon.