Black Friday Amazon 2020, Lenovo Legion 5 notebook da gaming in offerta

Lenovo Legion 5, il potente ed elegante notebook da gaming, è disponibile su Amazon in offerta lampo nell'ambito delle promozioni per il Black Friday 2020: lo potete acquistare per 999,99 euro anziché 1.399.

Se avevate preso di mira questo portatile da gioco, si tratta di un'occasione davvero imperdibile per farlo vostro risparmiando una somma importante rispetto al prezzo ufficiale.

Le caratteristiche del dispositivo parlano da sole: display da 15,6 pollici Full HD con pannello IPS a 120 Hz, processore AMD Ryzen 7 4800H, scheda video NVIDIA RTX 2060 da 6 GB, 16 GB di RAM e un velocissimo SSD da 512 GB.

Insomma, un concentrato di potenza che vi consentirà di giocare al massimo a 1080p con tutti i titoli di ultima generazione, inclusi quelli che fanno uso del ray tracing, senza rinunciare allo stile estetico grazie all'elegante finitura phantom black.