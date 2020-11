Black Friday 2020 Amazon, PS4 Pro e PlayStation VR in offerta

PS4 Pro e PlayStation VR sono disponibili su Amazon in offerta nell'ambito delle promozioni per il Black Friday 2020, e i prezzi sono molto interessanti.

PlayStation 4 Pro, la versione più potente della console Sony di precedente generazione, dotata di hard disk da 1 TB e venduta in bundle con una ricarica PSN da 20 euro, può infatti essere vostra per 359,99 euro anziché 419,99.

Se tuttavia già possedete PS4 e volete approfittare degli sconti per provare la coinvolgente esperienza della realtà virtuale con PlayStation VR, grazie al Black Friday di Amazon avete due differenti opzioni.

La prima, che vedete qui sopra, è il pacchetto che include visore, PlayStation Camera e PlayStation VR Worlds a 199,99 euro anziché 299,99. Il modo migliore per accedere al mondo della VR senza spendere troppo.

Se invece volete optare per un bundle più ricco, per 229,99 euro anziché 329,99 potete fare vostro il ricco Mega Pack V2, che racchiude in un unica soluzione il visore, la PlayStation Camera e ben cinque giochi.

Di che titoli si tratta? Oltre al già citato PlayStation VR Worlds, ci sono The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition, Astro Bot Rescue Mission, Resident Evil 7 biohazard ed Everybody's Golf VR: una collezione a dir poco strepitosa!