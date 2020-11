Black Friday 2020 Amazon, Spider-Man, Tsushima, Nioh 2 e tante esclusive PS4 scontate

Il Black Friday 2020 di Amazon Italia è l'occasione giusta per recuperare tante esclusive PS4 che per qualche motivo vi siete fatti sfuggire nei mesi scorsi. Si tratta di giochi del calibro di Marvel's Spider-Man, Ghost of Tsushima, Nioh 2, ma anche Horizon Zero Dawn e The Last of Us Remastered.

Assolutamente imperdibili sono la versione PlayStation hits di Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank e The Last of Us Remastered a soli 9,99 euro. Si tratta di giochi di assoluto livello che, a quel prezzo, sono quasi regalati. Anche da giocare su PS5 in retrocompatibilità.

