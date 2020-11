Black Friday 2020 Amazon, Monitor Samsung C24RG52FQU Gaming in offerta

Il monitor Samsung C24RG52FQU è disponibile in questi giorni su Amazon al prezzo speciale di 139,99 euro invece dei normali 229 euro, dunque può essere l'occasione giusta per passare a questo nuovo display.

Tra le offerte di Amazon per il Black Friday 2020 segnaliamo anche la presenza di questo interessante Monitor Samsung C24RG52FQU Gaming con sconto importante sul prezzo originale, che lo rende un acquisto da tenere in considerazione.

Tra le altre caratteristiche inoltre la modalità gioco che regola in modo ottimale i livelli di gamma di nero, il contrasto, la nitidezza e il colore per ogni tipo di gioco, oltre alla modalità Eye Saver e Flicker Free anche per utilizzo professionale.