Black Mesa: Blue Shift: pubblicato il quarto capitolo della mod remake dell'espansione di Half-Life

Black Mesa: Blue Shift continua a crescere: è stato pubblicato il quarto capitolo del gioco. Di cosa stiamo parlando? Ma della mod remake dell'espansione del primo Half-Life con protagonista la guardia di sicurezza Barney Calhoun, realizzato con le risorse di quello che è nei fatti un remake di lusso non ufficiale proprio di Half-Life. Concettualmente è un bel trip, poco da dire.

Detto questo, Black Mesa: Blue Shift appare sempre più come un ottimo lavoro realizzato da dei modder competenti e appassionati, raccolti sotto al nome di HECU Collective, che sembrano essere riusciti a svecchiare non poco il gioco originale. Naturalmente essendo una mod è scaricabile in forma completamente gratuita.

Il trailer sottostante è dedicato proprio al capitolo 4, Captive Freight.

A questo punto mancano soltanto altri quattro capitoli per completare l'opera. Viste le modalità di rilascio seguite finora, è probabile che HECU Collective continui a pubblicare capitolo per capitolo.

Captive Freight è quello più grosso tra quelli pubblicati finora ed è stato accompagnato anche da una revisione complessiva dei capitoli precedenti, ripuliti da bug e rivisti negli equilibri complessivi. Migliorate anche le performance, l'intelligenza artificiale, l'audio e tanti altri aspetti della mod.

Se vi interessa, potete scaricare Black Mesa: Blue Shift da ModDB o da Steam Workshop. Se vi interessa, potete leggere anche la nostra recensione di Black Mesa.