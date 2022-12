Forspoken è stato creato proprio per PS5, su old-gen non sarebbe stato possibile

Forspoken è un'esclusiva per di PC e PS5, almeno al lancio, ma il gioco richiede veramente la nuova generazione di hardware per essere riprodotto? Secondo un'intervista di VG247 con il director di Forspoken, Takeshi Aramaki, la risposta è "sì", poiché il gioco è stato progettato per sfruttare PS5 e il suo controller da zero."

"Fin dalle prime fasi di progettazione del gioco, abbiamo sempre pensato di fare qualcosa che potesse essere fatto solo su PS5. L'obiettivo di sfruttare tutta la potenza del gioco è stato perseguito fin dal primo giorno. Quindi non credo che sarebbe possibile avere Forspoken su PS4, in termini di motore, grafica e gameplay."

"Per la PS5, il feedback aptico è qualcosa che volevamo davvero esplorare: noi stessi pensiamo che sia una funzione davvero interessante e volevamo vedere cosa poteva fare. Lo stesso vale per gli effetti visivi. [...] Volevamo anche mettere gli incantesimi nelle mani delle persone, in modo che potessero sentirli correttamente, oltre che vederli, mentre li lanciavano. [...] Nel gioco, Frey ha un bracciale sul braccio destro. La magia le esce dalla punta delle dita. E tu, il giocatore, hai il colore corrispondente alla magia che stai usando nel controller, e hai anche Cuff che ti parla attraverso il DualSense".

Secondo Aramaki, Forspoken è stato specificamente ottimizzato per la piattaforma Sony. "In termini di piattaforma, il gioco uscirà sia per PS5 che per PC. Ma è stato creato fin dall'inizio pensando alle capacità della PS5 e quindi è stato ottimizzato per questa piattaforma".

Questo è quanto afferma il director. Ovviamente questo non significa che il gioco sarà mal ottimizzato su PC (o almeno speriamo).

Recentemente è anche stata resa disponibile una modalità di prova su PS5 e il team ha spiegato che le missioni della demo sono state create apposta, non rappresentano il gioco finale.