Valorant: Raze e Killjoy hanno una relazione, confermano gli sviluppatori

Riot Games ha pubblicato su Twitter un artwork di Valorant in cui viene ufficializzata la relazione tra due personaggi del gioco: Raze e Killjoy. L'immagine non è stata accompagnata da alcun commento da parte del team di sviluppo, ma ha scatenato parecchie reazioni all'interno della comunità che segue assiduamente il gioco.

Molti hanno anche scherzato sul fatto che la relazione tra le due era stata già intuita da tempo, tanto che Riot Games stessa in un altro commento ha parlato del "segreto peggio tenuto di sempre".

In effetti le storie legate alla mitologia di Valorant hanno suggerito più volte che tra le due ci fosse qualcosa, pur senza dirlo mai esplicitamente.

Certo, la cosa era talmente evidente che qualcuno aveva anche chiesto a Riot di farle mettere insieme. In effetti come non vedere un legame fortissimo tra una ragazza che costruisce cose e una che le rompe? Come sottolineato dalla comunità, gli opposti si attraggono e questo caso non fa eccezione. L'amore ha vinto ancora.