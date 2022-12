The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition: video confronta le versioni PS4, PS4 Pro e PS5

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto le versioni PS4, PS4 Pro e PS5 di The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, facendo vedere in modo diretto quali sono le novità maggiori a livello grafico introdotte dalla versione di ultima generazione.

Il consiglio è quello di guardare il filmato a tutto schermo a una risoluzione di almeno 1080p (meglio 4K), per notare meglio le differenze.

Si comincia con la Draw Distance, decisamente maggiore su PS5, quindi si passa ai riflessi, in cui il salto è addirittura abissale (in effetti si parla in particolare di acqua), con la versione di ultima generazione che offre un colpo d'occhio enormemente migliore della vecchia.

Quindi si arriva alla risoluzione di rendering, di 1920x1080p per 30fps su PS4, di 1920x2160p per 30fps (con chebkerboard rendering) su PS4 Pro, di 2560x1440 per 30 fps su PS5 con ray-tracing attivato e di 3840x2160 per 60fps (risoluzione dinamica media di 1548p) per la modalità performance.

PS5 migliora di molto anche i tempi di caricamento, diventati di pochissimi secondi (circa 5), a fronte dei 45 secondi circa richiesti su PS4 e PS4 Pro. In generale si possono vedere miglioramenti su tutti i fronti, il che fa capire l'ottimo lavoro svolto da CD Projekt Red. Va sottolineato anche come sia valsa la pena di aspettare un po' più del preventivato per avere una versione impeccabile di The Witcher 3 su macchine di ultima generazione. Non stupisce quindi che abbia ricevuto ottimi voti dalla critica.