Street Fighter 6 avrà la copertina reversibile e multipla in Giappone, vediamone un'immagine

Tramite Amazon Giappone e poi condiviso tramite ResetEra, abbiamo modo di vedere che Street Fighter 6 avrà copertine reversibili e multiple, perlomeno per quanto riguarda il mercato giapponese.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, viene mostrato che Street Fighter 6 avrà anche delle copertine alternative per il gioco, identiche per ogni versione (PS4 e PS5) con molteplici personaggio. A seconda di come la si inserisce è possibile avere uno di due personaggi. In totale vengono mostrate quattro varianti.

Inoltre, le cover alternative hanno uno stile grafico molto diverso rispetto a quella regolare. Le copertine giapponesi hanno uno stile da artwork e sono splendidamente realizzate. Siamo certi che per molti appassionati si tratta di una versione molto più interessante.

Street Fighter 6

La domanda ovviamente è se queste cover alternative siano esclusiva del mercato giapponese o se saranno disponibili in tutto il mondo. Street Fighter 6, ricordiamo, arriverà anche su Xbox Series X|S e su PC, ma non abbiamo informazioni sulla versione Microsoft della copertina. Non pare impossibile che anch'essa abbia la copertina alternativa.

Diteci, quale di quelle mostrate è la vostra preferita?

Vi ricordiamo infine che vi sarà la Type Arcade, la versione da sala giochi di Street Fighter 6.