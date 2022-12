The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition: i primi voti della critica sono altissimi

Com'era prevedibile, i primi voti della critica di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition sono decisamente alti. Non c'era da dubitarne, visto che poteva essere il contrario solo in caso il gioco si fosse rivelato tecnicamente un disastro, considerata la base di partenza già eccellente.

XboxEra, che ha recensito la versione Xbox Series X e S, ha assegnato al gioco un 9.5 su 10, parlando di un versione di ultima generazione visivamente ottima. Insomma, le novità grafiche rendono l'esperienza appetibile sia per i nuovi, sia per i vecchi giocatori.

Video Game Chronicle ha invece assegnato al gioco un perfect score (5/5), affermando: è The Witcher 3, ma è graficamente molto meglio. Dello stesso tono le recensioni di PSU (9/10) e God is a Geek (10/10), cui la nuova versione è piaciuta davvero tantissimo.

La conferma della bontà della nuova grafica arriva anche dalla recensione di Push Square, che ha dato al gioco un 9/10, parlando per la versione PS5 di enormi miglioramenti e di un ottimo supporto per il DualSense.

Anche la recensione di Multiplayer.it, misconosciuto sito italiano che non sappiamo se abbiate mai sentito nominare, conferma la bontà del lavoro di CD Projekt Red assegnando al gioco un 9/10 e affermando che:

Molto più di una semplice patch per la next-gen, molto meno di una riedizione: questa edizione di The Witcher 3: Wild Hunt è la risposta di CD Projekt RED all'esigenza di avere a disposizione una "versione finale" del suo capolavoro. Qualcosa che rimanga per anni e anni come testimonianza della più grande avventura di Geralt di Rivia, utile ad esempio per accogliere a braccia aperte tutti coloro che si trovassero a installare il titolo dopo aver conosciuto lo strigo dalla serie tv. Si poteva fare di più? È probabile, ma sarebbe stato necessario intervenire molto a fondo su un codice di gioco risalente al 2015. Forse tra anni vedrà luce un remake, ma fino ad allora questa sarà la migliore versione possibile di The Witcher 3, un'opera che ancora oggi riesce a brillare accecante in mezzo alle sue più dirette concorrenti.

Insomma, un ottimo lavoro che fa venire voglia di rivivere l'intera esperienza anche a chi l'ha affrontata più volte. In fondo cosa sono cento ore in più o in meno della nostra breve vita?