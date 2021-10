Blade of Darkness: lanciata la versione rimasterizzata su Steam e GOG, senza grossi miglioramenti

Dopo essere stato rimosso per qualche tempo dagli store digitali, Blade of Darkness, conosciuto anche come Severance: Blade of Darkness, è stato rilanciato in versione rimasterizzata su Steam e GOG. Il prezzo è stato leggermente aumentato rispetto alla vecchia versione e purtroppo c'è da notare che l'opera di restauro è stata davvero blanda. Di fatto si è limitata all'aggiunta di nuove risoluzioni, fino a 4K, a quella di nuove impostazioni per lo schermo e al miglioramento della stabilità. La grafica, il gameplay, i contenuti e la storia non sono stati sfiorati.

Fortunatamente chi aveva già acquistato il gioco in passato ha ottenuto gratuitamente la nuova versione. Gli altri dovranno necessariamente acquistarla al nuovo prezzo. C'è da dire che non bisogna andare alla cieca, ma si può prima provare una demo gratuita, scaricabile da qui.

Chi volesse migliorare il gioco graficamente, può scaricare questo pacchetto di texture gratuito realizzato da dei modder.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Blade of Darkness:

Il nuovo Blade of Darkness

Blade of Darkness è un fantasy di azione e avventura con meccaniche di gioco uniche ed elementi GDR. È il gioco che ha inaugurato il genere "soulsborne". Scegli uno tra quattro personaggi per farti largo a suon di fendenti in una sanguinosa missione e salvare il mondo dalle forze del Caos.

Quattro personaggi giocabili

Scegli il tuo campione di Ianna: Tukaram il barbaro, Naglfar il nano, Sargon il cavaliere o Zoe l'amazzone. Ognuno ha punti di forza, punti deboli e abilità di combattimento uniche. Fatti largo a suon di fendenti in una missione sanguinosa per salvare il mondo dalle forze del Caos!

Combattimento iper-truculento

Apprendi devastanti attacchi combo e usali per fare a fette gli avversari. Taglia gli arti dei tuoi nemici e usali come armi!

Un mondo fantasy dettagliato e dark

Orchi da battaglia, troll, golem, demoni, scheletri e orde di malefiche creature ti daranno la caccia mentre esplori tombe minacciose, fortezze ghiacciate, guglie demoniache, deserti, templi e palazzi.

Ambienti interattivi

Distruggi oggetti di gioco con il fuoco o con i pugni, risolvi enigmi e disinnesca trappole letali che uniscono sistemi idraulici ed effetti fisici!

La riedizione del gioco che ha creato un genere

Siamo felici di riportare in vita "Blade of Darkness", un classico senza tempo che, all'epoca della sua uscita, ispirò moltissimi altri giochi action-adventure grazie al suo originale approccio alle dinamiche di combattimento. In questa edizione abbiamo reinventato il gioco perché funzioni sugli attuali PC, aggiunto il supporto widescreen fino a una risoluzione di 4K, introdotto nuove impostazioni di visualizzazione e migliorato la stabilità generale. Il gameplay, i contenuti e la storia, però, rimangono inalterati... Con tutto il fascino e anche i difetti del gioco classico.