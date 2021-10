Alan Wake Remastered per Nintendo Switch classificato dal PEGI, reveal imminente?

Alan Wake Remastered per Nintendo Switch è stato avvistato nel database del PEGI, l'ente di classificazione per il territorio europeo, il che potrebbe suggerire un annuncio imminente da parte di Remedy.

Le sfortunate avventure dello scrittore Alan Wake sono arrivate pochi giorni fa su PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One, con una remaster soddisfacente e fedele all'originale, come potrete constatare nella nostra recensione di Alan Wake: Remastered.

Non è la prima volta che si parla di una possibile versione Nintendo Switch, visto che alcune settimane prima dell'uscita era stata avvistata anche nella rating board brasiliana, il che aumenta ulteriormente le probabilità che il gioco effettivamente arrivi sulla console della grande N. Tuttavia al tempo stesso, come potrete notare nell'immagine qui sotto, la data di uscita riportata dal PEGI è quella del 5 ottobre, come per quelle della altre piattaforme. Dunque non è escluso che si possa trattare semplicemente di un errore di qualche sbadato dipendente.

Alan Wake Remastered per Nintendo Switch è apparso nel database del PEGI

Per saperne di più non ci resta che attendere novità ufficiali. Nel frattempo, vi chiediamo: sareste interessati a un porting per Nintendo Switch di Alan Wake: Remastered? Fatecelo sapere nei commenti.