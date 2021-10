Far Cry 7 potrebbe essere orientato verso l'online, come parte della rifondazione della serie

Far Cry 7 potrebbe essere un titolo orientato verso l'online, come parte del tentativo di Ubisoft di rifondare la serie. A riportarlo è stato il giornalista Stephen Totilo nella sua newsletter dedicata ai videogiochi, Axios.

Il publisher francese conta che Far Cry 6 possa fare bene, ma è cosciente della necessità di dare una scossa alla serie, per questo starebbe esplorando come rendere più presente l'online nel seguito. Della possibilità di avere un Far Cry 7 radicalmente diverso dai predecessori aveva parlato in passato anche il giornalista di Bloomberg Jason Schreier. Ora ne abbiamo un'altra conferma.

Certo, né Totilo, né Schreier hanno fornito dettagli su questa nuova direzione, quindi la questione è ancora aperta. Comunque sia è indubbio che Ubisoft debba in qualche modo rinnovare la serie Far Cry, che appare sempre più stanca, come sottolineato anche nelle recensioni di Far Cry 6. Di fatto il modello seguito è ancora quello di Far Cry 3, che risale al 2012.

Comunque sia, stando a Totilo, non è solo il franchise Far Cry che sarà rivisto completamente. Anche quelli Watch Dogs e Ghost Recon riceveranno dei pesanti rimaneggiamenti. Staremo a vedere in che direzione.