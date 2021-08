BloodRayne Betrayal: Fresh Bites, nuova versione dell'action WayForward in arrivo, trailer

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites riporta in auge l'action game in 2D uscito originariamente nel 2011 su PC, PS3 e Xbox 360, trasportandolo sulle nuove console in una nuova versione con grafica aggiornata in alta risoluzione e vari altri accorgimenti tecnici, con anche un nuovo doppiaggio di alto profilo.

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites rimane lo stesso action game 2D con elementi platform che abbiamo visto all'epoca, sviluppato da WayForward e pubblicato da Ziggurat Interactive, ma in questo caso con grafica aggiornata con il supporto per 4K, sprite dei personaggi migliorati e varie altre caratteristiche aggiuntive.

Tra le caratteristiche inserite in Fresh Bites troviamo inoltre un nuovo doppiaggio interamente parlato, che non era presente nell'originale: si tratta di un'iniziativa di notevole spessore, considerando che sono stati chiamati i doppiatori degli originali BloodRayne come Laura Bailey e Troy Baker nei ruoli di Rayne e Kagan, oltre a Patrick Seitz e Todd Haberkorn.

Il gioco porta con sé anche ulteriori caratteristiche come il supporto per il feedback aptico del controller DualSense di PS5 e altri accorgimenti tecnici per far funzionare al meglio il gioco sulle nuove piattaforme. È prevista inoltre l'uscita di una edizione in formato fisico da parte di Limited Run Games su piattaforme PlayStation e Nintendo Switch.

Per saperne di più sulla versione originale, vi rimandiamo alla vecchia recensione di BloodRayne Betrayal del 2011, anche se ovviamente non rispecchia probabilmente la qualità della nuova versione.