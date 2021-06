Bloodstained: Ritual of the Night per Stadia annunciato al Guerrilla Collective

Bloodstained: Ritual of the Night è stato annunciato per Google Stadia durante il Guerrilla Collective: il gioco non ha ancora una data di uscita sulla piattaforma streaming, ma c'è il trailer che trovate qui sopra.

A poche ore dalla conferma del seguito, Bloodstained: Ritual of the Night si prepara dunque ad approdare sull'ennesimo sistema da gioco, ribadendo le proprie qualità.

In Bloodstained controlliamo Miriam, una giovane guerriera che finisce vittima di una terribile maledizione e deve trovare chi gliel'ha inflitta per poter sopravvivere. L'unico problema è che il nemico si nasconde in un castello sorvegliato da mostri e creature di ogni tipo.

Diretto da Koji Igarashi, il padre del genere metroidvania, Bloodstained riprende le meccaniche tipiche di questo filone videoludico, con anche l'aggiunta di tante chicche ed easter egg.