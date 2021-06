Pokémon GCC, record di carte distribuite durante la pandemia: 3,7 miliardi

The Pokémon Company ha pubblicato i suoi risultati finanziari più recenti, mostrando peraltro di aver stabilito un nuovo record in termini di carte distribuite per quanto riguarda il Pokémon: Gioco di Carte Collezionibili, ovvero l'originale, nel periodo della pandemia.

È la prima volta che vengono annunciati i dati riguardanti le vendite della compagnia, che per quanto riguarda l'anno 2020 riferiscono di 1,1 miliardi di dollari in vendite, con 254 milioni di dollari in profitti operativi e 170 milioni di dollari in profitti netti, che rappresentano un incremento del 21,2% rispetto all'anno precedente.

Pokémon GCC ha registrato il record di carte distribuite

Peraltro, si tratta di dati relativi solo ai prodotti di The Pokémon Company ma non riguardano giocattoli o abiti, che sono venduti attraverso accordi di licenza, dunque il traffico totale di denaro è anche più elevato.

Quello che risulta però particolarmente impressionante è proprio la quantità di carte distribuite nell'ultimo anno: 3,7 miliardi di carte Pokémon sono state diffuse sul mercato tra marzo 2020 e marzo 2021, una produzione record nella storia della compagnia, a detta della stessa Pokémon Company. Sarebbe stato probabilmente ancora più alto in base alla sola domanda, visto che le carte hanno subito anche un problema di approvvigionamento di scorte verso la metà dell'anno scorso.

È chiaro che in questo periodo di pandemia ci sia stato comunque un incremento di popolarità per il gioco di carte collezionabili in questione, nonostante peraltro si tratti di un gioco che, a logica, dovrebbe subire degli influssi negativi dal distanziamento sociale.

Per quanto riguarda i videogiochi, di recente si sono registrate ottime performance sul mercato da parte di New Pokémon Snap, mentre nell'economia generale della compagnia è ancora Pokémon Go a spingere i ricavi in alto.