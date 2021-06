Yuji Naka conferma il suo ritiro da Square Enix e il probabile addio ai videogiochi

Yuji Naka, il papà di Sonic the Hedgehog e del recente Balan Wonderworld, ha confermato in un tweet di non lavorare più per Square Enix e ha anticipato il suo probabile ritiro dal mondo dei videogiochi.

Naka: "Ho rassegnato le mie dimissioni da Square Enix alla fine di aprile. Anche se ora non posso spiegarvi perché, spero di poterlo fare a tempo debito. Per quanto riguarda le mie attività future, ho già 55 anni, quindi potrei anche ritirarmi."

Nonostante Balan Wonderworld non sia proprio un capolavoro, è sempre brutto quando un maestro come Naka, che ci ha regalato una dei personaggi più famosi della storia dei videogiochi, parla di ritirarsi. Inoltre il suo messaggio lascia aperti molti dubbi su come siano andate le cose con Square Enix e sul perché del suo abbandono.

Comunque sia Balan Wonderworld è disponibile per PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione.