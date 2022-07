Bright Memory Infinite: video confronta le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC

ElAnalistadeBits ha pubblicato un nuovo video che confronta le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC di Bright Memory Infinite, il frenetico action shooter di FYQD arrivato giusto ieri anche sulle console di attuale generazione.

Come segnalato nel video Bright Memory Infinite offre tre modalità grafiche differenti sulle console ammiraglie di Sony e Microsoft, standard, Ray Tracing e High Frame Rate, di seguito i dettagli su risoluzione e framerate:

PS5

Standard: 1800p e 60 fps

Ray Tracing (solo riflessi): 1800p dinamici (stabili) e 60 fps

High Frame Rate: 1440p dinamici (in media 1152p) e 120 fps

Xbox Series X

Standard: 2160p e 60 fps

Ray Tracing (solo riflessi): 2160p dinamici (stabili) e 60 fps

High Frame Rate: 1440p e 120 fps

Xbox Series S

Disponibile solo la modalità Standard, con 1440p dinamici (in media 1296p) e 60 fps

Stando alle analisi di ElAnalistaDeBits, Bright Memory Infinite su Xbox Series X|S e PS5 offre un mix dei setting medi e alti della versione PC. Come abbiamo visto in precedenza il ray tracing è applicato solo ai riflessi e risulta complessivamente inferiore alla versione PC, dove tra l'altro è applicato anche ad alcuni fonti di luce e le ombre. Tuttavia viene fatto notare che per far girare Bright Memory al massimo del suo potenziale serve un hardware particolarmente performante (la configurazione usata per i test monta una RTX 3080) nonostante sia uscito nel 2019.

In generale tutte le versioni console offrono prestazioni stabili con tutte le modalità. L'eccezione è rappresentata da quella con elevato framerate di PS5, che spesso non raggiunge il target dei 120fps avvicinandosi piuttosto ai 90fps. Infine apprendiamo che Bright Memory Infinite permette di modificare il FOV (Field of View) anche su console di attuale generazione.