Broforce: trailer presenta il nuovo maxi aggiornamento Broforce Forever

Devolver Digital ha pubblicato un nuovo teaser trailer di Broforce per annunciare l'arrivo di un nuovo maxi aggiornamento a inizio 2023, chiamato Broforce Forever. I contenuti non sono stati svelati nel dettaglio, ma si parla di nuovi Bros, nuove missioni e nuove Freedom.

Il trailer in sé è un filmato animato in cui vediamo satana disintegrare alcuni Bros, per poi essere a sua volta distrutto dalla luce emessa dai muscoli di tre personaggi amatissimi, la cui identità vi lasciamo il gusto di scoprire da soli premendo il tasto play:

Considerando che Broforce risale al 2015, Broforce Forever arriva un po' a sorpresa. L'ipotesi è che sia stato realizzato per lanciare il gioco anche su console di ultima generazione, quindi su PS5 e Xbox Series X e S, visto che è disponibile su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Naturalmente la nostra è una mera speculazione, dato che né l'editore Devolver Digital, né lo sviluppatore Free Lives hanno svelato i dettagli dell'intera operazione.

Per chi non lo conoscesse, Broforce è un run'n'gun in pixel art caratterizzato da uno scenario che può essere completamente distrutto e dalla presenza di numerosi personaggi provenienti dai film d'azione degli anni '80.