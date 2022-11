Call of Duty: Modern Warfare 2, i passi sono di nuovo molto rumorosi dopo la patch della Stagione 1

Il rumore dei passi dei personaggi in Call of Duty Modern Warfare 2 è stato nuovamente aumentato, in seguito all'arrivo della patch della Stagione 1. Secondo una segnalazione, l'aggiornamento ha reso il movimenti nel multigiocatore di nuovo molto rumoroso.

Ricordiamo che nella beta dello sparatutto, i passi erano particolarmente udibili, secondo alcuni talmente rumorosi da coprire altri suoni. I giocatori si sono lamentati e Infinity Ward ha quindi cambiato l'impostazione in tempo per l'uscita del gioco. Ora, però, sembra che vi sia stato un passo indietro.

Secondo Xclusive Ace, il rumore dei passi è aumentato, forse fino al 75% in più rispetto alla precedente versione. Ovviamente si parla dei picchi, ma in generale è stato reso di nuovo più rumoroso.

Secondo alcuni giocatori, il motivo potrebbe essere legato al fatto che Infinity Ward vuole invogliare uno stile di gioco più votato al "camping", ovvero spingere i giocatori a rimanere fermi in un po' per colpire i nemici che si avvicinano. Al di là di questo, certamente con un rumore dei passi così alto è difficile cogliere alle spalle qualcuno, in quanto questo sente gli avversari arrivare.

Forse Infinity Ward vuole semplicemente evitare che i giocatori vengano eliminati senza rendersi conto di essere sotto tiro, in quanto per i meno esperti potrebbe essere un'esperienza frustrante. Sono però tutte ipotesi.

Parlando invece di Call of Duty: Warzone Mobile, pare che la data di uscita sia spuntata su App Store.