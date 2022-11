Offerte Amazon: Mario Strikers: Battle League Football in sconto per il Black Friday 2022

Oggi è il primo giorno del Black Friday 2022, 18 novembre, e le offerte di Amazon Italia continuano ad accumularsi una dopo l'altra. In questo prima giornata di promozioni, vi proponiamo i migliori sconti a disposizione. Ad esempio, potete trovare in sconto Mario Strikers: Battle League Football per Nintendo Switch. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 59.99€. Il prodotto è al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Super Mario Strikers: Battle League Football ci ha fatto divertire per ore e ore, nel suo mix tra futsal e picchiaduro a scorrimento. Ha degli ottimi controlli, delle meccaniche non semplicissime ma stratificate e complesse, che si integrano bene tra loro e, portate al massimo livello, generano un'esperienza intensa, adrenalinica e molto varia. Così come molto varie, a differenza del numero di personaggi ("solo" dieci, per ora), sono le statistiche e le capacità dei calciatori."

"Abbiamo fortemente apprezzato anche la vivacità della palla, e il realismo dei suoi movimenti, capaci di generare situazioni imprevedibili: una vera rarità per giochi di questo genere. Il numero limitato di modalità e contenuti, insieme a qualche meccanica incerta (il passaggio filtrante in particolare), impediscono al gioco di raggiungere l'eccellenza. Rimane, insieme a Mario Tennis Aces, il miglior sportivo di Mario dell'era in alta definizione. Un prepotente ritorno al metallo!"

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Mario Strikers: Battle League Football

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.