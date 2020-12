Call of Duty: Black Ops Cold War, modalità Scontro 3v3 per Cecchini da domani

Call of Duty: Black Ops Cold War vedrà l'arrivo domani, 29 dicembre, della modalità Scontro 3v3 riservata ai Cecchini: lo ha annunciato Treyarch con un post su Twitter.

Dopo le tante novità della Stagione 1, Call of Duty: Black Ops Cold War continua dunque a sorprendere i giocatori con piccole e grandi aggiunte, per lo più a tempo limitato, per mischiare un po' le carte in tavola.

Un approccio necessario per arricchire il comparto online del gioco, che sulle prime non poteva vantare i numeri a cui i fan della serie sono abituati, ma che sta crescendo molto in fretta anche grazie al legame con Call of Duty: Warzone.

La gestione in stile piattaforma stand alone delle modalità multiplayer rappresenta ormai una caratteristica assodata di Call of Duty e rimane da capire se Activision deciderà di muoversi in tal modo anche per i contenuti single player.

Nel frattempo, come detto, da domani potremo divertirci con gli scontri tre-contro-tre riservati ai soli cecchini.