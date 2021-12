Call of Duty: Warzone e Vanguard: il sistema anticheat Ricochet sta sterminando i cheater

Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Vanguard dispongono ora del nuovo sistema anti-cheat Ricochet, che pare funzionare davvero bene, tanto da aver iniziato un vero e proprio sterminio di cheater, almeno stando a quanto si può leggere sui social network e i vari forum in cui si parla del gioco.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Ricochet funziona a livello del kernel ed è stato rilasciato con l'obiettivo di mettere fine, o quantomeno ridurre, il problema di cheater che affligge i Call of Duty, soprattutto su PC.

Tutti gli strumenti utilizzati finora si sono dimostrati inefficaci e si spera che Ricochet faccia la differenza, infliggendo un duro colpo a questa piaga, che a onor del vero affligge la maggior parte dei giochi online di maggior successo.

Sinceramente non sappiamo quanto reggerà Ricochet sulla lunga distanza, ma leggere storie come questa fa comunque piacere:

Anche i cheater piangono, a quanto pare. Comunque sia non diamo per vinta la guerra, perché già ci sono persone che affermano di aver ingannato Ricochet e ci sono già dei provider che stanno lavorando per renderlo inefficace, così da consentire ai cheater di tornare attivi.

Stando a quanto affermato da Activision, l'introduzione di Ricochet è solo il primo passo della sua guerra ai cheater nei Call of Duty, che vedrà presto altre iniziative, oltre che un monitoraggio costante della situazione. Insomma, la battaglia da chi vuole semplicemente giocare e i casi umani da Freud che vogliono rovinare la festa a tutti prosegue senza sosta.