Echo Dot 4° generazione con orologio: offerta Amazon al 43% di sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Echo Dot 4° generazione con orologio. Lo sconto segnalato è di 30€, ovvero del 43%. Il prezzo pieno per un Echo Dot 4° generazione con orologio è 69.99€. Quell odierno è uno dei migliori sconto dell'anno, battuto solo da un'Offerta Lampo di giugno 2021. Il prodotto è ovviamente venduto e spedito da Amazon.

Echo Dot 4° generazione con orologio propone un display che mostra l'ora e i timer che hai impostato. È possibile toccare la parte superiore del dispositivo per posticipare una sveglia. Permette di usare Alexa, supporta l'audio HD senza perdita di qualità con i servizi di musica in streaming compatibili, come Amazon Music HD. Permette anche di controllare i tuoi dispositivi per Casa Intelligente.

Echo Dot 4° generazione con orologio

