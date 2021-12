The Settlers: Ubisoft promette novità per gennaio 2022

Il tweet è stato ripristinato. Ubisoft ha quindi annunciato novità in arrivo per The Settlers a gennaio 2022 tramite un tweet. Ha anche invitato a registrarsi al gioco, per avere la possibilità di giocarci in anteprima.

Pagina di registrazione di The Settlers

Notizia originale:

Stando a un tweet, poi cancellato, a gennaio 2022 avremo maggiori informazioni su The Settlers, il reboot della serie annunciato e sparito dai radar nell'ormai lontano 2019. Evidentemente il progetto è proseguito e finalmente sta per concretizzarsi, anche se per ora è impossibile dire quando.

Il tweet in sé era davvero stringato, con un testo abbastanza chiaro e un'immagine di gioco a corredo. Il testo diceva: "The Settlers è tornato! Aspettate gennaio 2022 per altre notizie e registratevi ora per avere la possibilità di giocarci."

Quel "registratevi ora" fa chiaramente riferimento a una versione beta o simili, che in titoli del genere è sempre utile per sistemare gli ultimi problemi. La speranza è quella di avere un ottimo The Settlers, possibilmente non snaturato nella sua essenza. Il timore è quello di vederlo usato come teatro per testare a fondo Quartz, la nuova piattaforma di Ubisoft per la compravendita di NFT.

Cerchiamo comunque di non essere troppo pessimisti e aspettiamo la presentazione del gioco. Probabilmente potremo giocarci su PC nel corso del 2022, anche se di questi tempi non si può dare niente per scontato. Intanto possiamo giocarci l'ottimo Anno 1800, che è un titolo ancora validissimo.