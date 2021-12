Fortnite, il trailer di Mezz'inverno 2021 parte con Spider-Man e MJ

Fortnite ha dato il via all'evento Mezz'inverno 2021, presentato con un trailer in cui compaiono Spider-Man e MJ, la celebre coppia che possiamo vedere al cinema in questi giorni.

Il videogioco più cercato nel 2021 anche su Pornhub, Fortnite si prepara a catapultarci in un vero e proprio villaggio di Natale fino al 6 gennaio alle 15.00, data in cui l'evento si concluderà. Durante questo periodo il Sergente Bruma ci porterà quattordici regali, fra cui due costumi.

"Per i nuovi giocatori che si sono uniti a Fortnite con il Capitolo 3, questa è l'occasione perfetta per iniziare il viaggio con molti oggetti nell'armadietto", si legge sul sito ufficiale. "Per i giocatori di vecchia data, è invece un'opportunità per arricchire la collezione."

"Ma i regali sono solo una parte delle festività. Ecco tutte le sorprese che ha in serbo il Sergente per l'evento di Mezz'inverno 2021, tra cui un... "confortevole" benvenuto a Spider-Man e MJ dal nuovissimo film Spider-Man: No Way Home (qui la recensione)."

Fortnite, Krisabelle

RIAPRE IL RIFUGIO DI MEZZ'INVERNO

Crackshot cede le chiavi del rifugio di Mezz'inverno al Sergente Bruma, che lo userà per distribuire regali ai giocatori. Scarta un nuovo regalo al rifugio ogni giorno per 14 giorni! I pacchetti che ti attendono comprendono due costumi, due picconi, due coperture, un deltaplano, una scia, un'emote, un brano per lobby, una schermata di caricamento, un'emoticon, uno spray e uno stendardo.

Tieni pronte le tue abilità di scuotimento e intuizione: non vogliamo rovinare ogni sorpresa, quindi riveleremo solo i due costumi. Ti presentiamo Krisabelle, una versione festiva di Isabelle ispirata dalla community, e Bananita Polare, una banana glaciale (letteralmente). Ottieni il costume di Krisabelle dopo aver aperto i sei regali che la bloccano, e attendi il disgelo della confezione per scartare Bananita Polare.

Come la scorsa volta, il rifugio di Mezz'inverno sarà accessibile mediante una scheda Fiocco di neve nella lobby. Se un giorno ti dimenticassi di scartare i regali, è sufficiente tornarvi in qualunque momento prima del termine di Mezz'inverno (6 gennaio alle 15:00 ora italiana).

Fortnite, alcune delle ricompense di Mezz'inverno 2021

INCARICHI MEZZ'INVERNO PER GRANDI RICOMPENSE

Come ci si aspetta da un ufficiale, e per giunta invernale, il Sergente Bruma ti ha preparato alcuni obiettivi innevati. Ogni giorno per 14 giorni, annuncerà un nuovo incarico di Mezz'inverno nella pagina "Incarichi", ciascuno carico di PE! Tutti gli incarichi di Mezz'inverno potranno essere completati fino al termine dell'evento (6 gennaio alle 15:00 ora italiana). Una volta completati sette incarichi di Mezz'inverno, sbloccherai il deltaplano Tavola Commando di Neve, mentre arrivando a 10 otterrai il dorso decorativo Congelama.

Esegui acrobazie e cavalca la tormenta in battaglia con il deltaplano Tavola Commando di Neve! Include due stili alternativi: Tavola Re dei ghiacci e Tavola lam-edelica.

Come bonus per la Crew di Fortnite durante Mezz'inverno 2021, gli abbonati attivi alla Crew di Fortnite riceveranno il deltaplano Tavola sguardo dorato quando accederanno all'evento.

Fortnite, Mezz'Inverno 2021

MEZZ'INVERNO SENZA FRONTIERE

L'inverno non è arrivato solo sull'isola. A novembre abbiamo annunciato un Callout invernale per creatori, in risposta al quale i giocatori hanno inviato mappe, modalità e molte altre creazioni da brivido.

Immergiti nelle creazioni in evidenza nella scheda Mezz'inverno accanto a "Scopri". Gioca almeno due ore a mappe/modalità realizzate dai creatori per ricevere l'emoticon Schiaccianocy, lo spray Vischiolama, uno stendardo Saccheggiatore felice e uno stendardo Capodanno 2022.

Fortnite, Mezz'Inverno 2021: alcuni degli oggetti

OGGETTI GHIACCIATI FUORI MAGAZZINO

Il Sergente Bruma ha un passato bellico, proprio come il suo collega Commando di Neve. Per darti un assaggio della sua esperienza, sta portando oggetti ghiacciati fuori dall'armeria:



Respingi i nemici e racchiudi i loro piedi in scivolosi blocchi di ghiaccio con le granate congelanti (divertenti anche da usare su se stessi).

Tira palle di neve esplosive con i Lancia palle di neve.

Lancia a terra Regali di Natale! per aprirli e afferrarne il bottino.

Usa un Pupazzo di neve subdolo per travestirti da pupazzo di neve e muoverti furtivamente.

Fortnite, Mezz'inverno 2021: Spider-Man e MJ

NEL NEGOZIO OGGETTI: SPIDER-MAN E MJ DA SPIDER-MAN: NO WAY HOME (E ALTRI COSTUMI)

Il classico Spider-Man del Pass battaglia del Capitolo 3 - Stagione 1 verrà presto raggiunto nel Negozio oggetti da Spider-Man e MJ di No Way Home in occasione dell'evento di Mezz'inverno (giusto in tempo per l'uscita del film)! I costumi Spider-Man (No Way Home) e MJ (No Way Home) compariranno nel Negozio oggetti dal 17 dicembre alle 01:00 ora italiana. Metti e togli la maschera di Spider-Man (No Way Home) con l'emote integrata!

Durante tutto l'evento di Mezz'inverno, nel Negozio si alterneranno nuovi costumi, inclusi quelli ispirati ai design di @lbdart_ e @AltaCalls. Come annunciato in precedenza, questi due membri della community sono i vincitori della Battaglia dei bozzetti di giugno, volta a trasformare i due migliori design invernali in costumi! Nel Negozio di Mezz'inverno si alterneranno anche costumi invernali del passato.

Fortnite, Mezz'inverno 2021: Blizzabelle

LA PIÙ BLIZZABELLE DEL REAME... UN ALTRO COSTUME IN REGALO!

Krisabelle non è l'unica ad agghindarsi per le feste alla "Scuola Paranormale Superiore". Votata reginetta di Mezz'inverno da una giuria di coetanei (un onore pari solo ai tre titoli consecutivi "Strega festiva più gioiosa" di Krisabelle), Blizzabelle è un altro costume che i giocatori potranno ricevere in dono durante l'evento!

Inserito tra le Offerte epiche dell'Epic Games Store, il costume di Blizzabelle può essere riscattato dal Negozio oggetti da tutti i giocatori che accedono a Fortnite mediante il launcher di Epic Games dal 16 dicembre alle 17:00 ora italiana al 6 gennaio alle 17:00 ora italiana.

Mentre ammiri le decorazioni natalizie sull'isola, potresti avvistare il Sergente Bruma di pattuglia sul suo tir speciale, guidato da due Ranger dal naso rosso. Distribuirà Regali di Natale!, ma se finirai sulla sua lista nera (ovvero quella dei cattivi), lui e i suoi Ranger non esiteranno a lanciarsi in azione...

Non contrariare il Sergente, ma goditi un felice Mezz'inverno!